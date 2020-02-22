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مرأة

بـ تصميم جذاب.. أنغام تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة

السبت 22/فبراير/2020 - 01:24 ص
أنغام
أنغام
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نهى هجرس
نشرت الفنانة أنغام مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وأطلت بها أنغام، بفستان طويل ومنفوش باللون الفوشيا الغامق الذى يتناسب مع لون بشرتها، ويبرز عن جمالها، كما وضعت حزام على الخصر باللون الفوشيا والفضى الأنيق الذى يبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أنغام فى الماكياج على اللون الفوشيا الهادئ كأيشادو للعيون، ووضعت الكحل الأسود ليبرز جمال عيونها مع أحمر للشفاه باللون الفوشيا اللامع.

وأعتمدت أنغام فى تسريحة الشعر على رفع خصلات بسيطة مع ترك باقى الشعر متطاير بين كتفيها بشكل مموج ناعم وجذاب.

وأختارت أنغام مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللون الفضى عبارة عن قرط أنيق مع خاتم لليد لأكمال إطلالتها.




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