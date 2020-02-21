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فن

أنغام تبدع في غناء بتوصني بتكسفني في حفل الكويت.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:30 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تألقت الفنانة أنغام، مساء أمس الخميس بإحيائها حفل غنائي كبير في الكويت وسط حضور عدد ضخم من الجماهير.
وأبدعت أنغام، في غناء أغنيتها الرومانسية "بتوصفني بتكسفني"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" الذي حقق نجاحا كبيرا في الأسواق.

تقول كلمات الأغنية: "بتوصفني بتكسفني تقول مالك أرد مفيش .. ورغم كسوفي صعب اقول ماتوصفنيش .. تقول حسن القمر جنبي .. يضيع و ما بينا فرق كبير .. وخد الورد من خدي بقى بيغير .. تقوللي الليل على شعري بقى بينام .. كلام ماسمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في احلام".



"بتوصفني بتكسفني" كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على اليوتيوب.
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