تقليل الضغط على الدولار.. خبير اقتصادي يدعو لتفعيل اتفاقيات المقايضة وترشيد الواردات

قال الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن مصر يجب أن تستفيد من جميع الاتفاقيات التجارية المتاحة، خاصة في ظل التحديات الحالية وتأثيرها على موارد العملة الأجنبية.

وأوضح الشريف، خلال لقائه مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، أن تفعيل اتفاقيات المقايضة، سواء بالعملات الوطنية أو من خلال المقايضة السلعية المباشرة، يمكن أن يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح، مع تقليل الضغط على الدولار.

وأشار إلى إمكانية إجراء مقايضات سلعية تقوم على تبادل المنتجات والسلع بين الدول، بما يتيح لمصر الحصول على احتياجاتها مقابل منتجات وسلع أخرى، مؤكدًا أن هذا النوع من المقايضة لا يضغط على العملات الأجنبية بصورة كبيرة.

ولفت إلى أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات بشكل سريع، إلى جانب وضع قائمة واضحة بالاحتياجات والاستيراد، حتى لا تواجه الدولة لاحقًا فجوة كبيرة في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع الواردات.

وأكد الشريف ضرورة العمل على إحلال المنتج الوطني محل الواردات وترشيد الاستيراد، موضحًا أن زيادة الإنتاج والتصدير قد يصاحبها ارتفاع في الاستيراد، نظرًا لاعتماد بعض الصناعات التصديرية على مستلزمات إنتاج مستوردة.

وأضاف أن المطلوب هو زيادة الاعتماد على المكونات والمنتجات المحلية، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليص الحاجة إلى العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك حديثًا عن منظومة مالية وتجارية داخل تجمع «بريكس» تستهدف تغيير شكل التبادل المالي والتجاري، لكنه أكد أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتفعيل اتفاقيات المقايضة، سواء بالعملة أو من خلال المقايضة السلعية المباشرة، إلى جانب العمل على إحلال المنتج الوطني محل الواردات.