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رياضة

لا بد أن ننبذ التعصب.. أحمد مرتضى: اتحاد الكرة يريد تأجيل القمة

السبت 22/فبراير/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
جدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، رغبته في تأجيل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لكنها شهدت مشادة قوية بين لاعبي القطبين فور انتهائها.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "هذه البطولة الـ12 التي أحصدها مع الزمالك في لعبة كرة القدم وكل أعضاء مجلس الإدارة".

وأكمل: "عندما نأخذ البطولة من المنافس التقليدي الأهلي يكون شيئًا عظيمًا جدًا وإحساسًا مختلفًا".

وأضاف : "لا بد أن ننبذ التعصب بالفعل وليس بالكلام الاستهلاكي".

وأوضح: "المباراة كانت تسير بشكل جيد جدًا، ولكن عند مشاركة كهربا تصادم مع طارق حامد وتغير مجرى اللقاء، وجعل لاعبي الأبيض يتحفزون للفوز".

وعن تأجيل القمة، أجاب: "تقابلت مع أعضاء اللجنة الخماسية وكلهم يريدون تأجيل اللقاء، ولكن لا يعرفون أين سيتم وضعها".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك مساء الإثنين المقبل، في اللقاء الذي يجمع بينهما على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وأردف: "من المؤكد أنه سيتم الوصول إلى حل، ولا أتحدث باسم أشخاص ولكن هذا ما أبلغوني به، وهناك اتجاه في الأهلي أيضًا للتأجيل، لأنه هذا لمصلحة الجميع".

واستطرد: "لكل حادث حديث، ولو لم تؤجل، أكيد الزمالك سيتخذ قرارات معينة، وخاصة أنها مباراة ليست مهمة مثل لقاء الترجي التونسي".

واختتم: "حققنا بطولتين، والدوري ليس قريبًا منا، بجانب عدم وجود تقنية الفار، وتأجيل اللقاء أفضل للفريقين".
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