AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

آثار أسوان: ٦٤ كاميرا وبوابات إلكترونية لتغطية تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل

السبت 22/فبراير/2020 - 03:53 ص
مدينة أبو سمبل
مدينة أبو سمبل
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
ساعات قليلة وتشهد مدينة أبو سمبل السياحية اليوم السبت ٢٢ فبراير حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى أحد أهم حكام مصر من ملوك مصر القديمة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان أنه تم مراجعة كاميرات المراقبة بمعبد أبوسمبل قبل بدء ظاهرة "تعامد الشمس"، والبالغ عددهم 64 كاميرا بنطاق المعبد، بالإضافة إلى الدفع بوابات إلكترونية لتنظيم عملية دخول وخروج السائحين للمعبد، فى إطار احتفالات مهرجان "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل وهى الظاهرة النادرة التى تتكرر مرتين كل عام ٢٢ فبراير و22أكتوبر من كل عام.  


وأشار عبد المنعم سعيد أنه تم وضع الترتيبات النهائية لاستقبال ضيوف "تعامد الشمس" من خلال الجهود التى بذلها العاملون فى منطقة آثار أبوسمبل برئاسة الأثرى أسامة عبد اللطيف، مدير معبد أبوسمبل، من خلال رفع كفاءة المنطقة الأثرية، علاوة على وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش، وتلافى الملاحظات والسلبيات التى يتم رصدها خلال الفاعليات الماضية من تعامد الشمس، للخروج بالاحتفالية على أكمل وجه والحفاظ على الوضع الأثرى والسياحى لمصر.

وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد أن الظاهرة تبدأ مع بزوغ الشمس بمدينة أبوسمبل فى حوالى الساعة السادسة و20 دقيقة صباحًا، حيث تخترق أشعة الشمس مدخل المعبد الكبير للملك رمسيس متسللة إلى ممر المعبد بطول 66 مترًا تقريبًا. 

واكمل بأن أشعة الشمس تصل إلى قدس الأقداس بنهاية الممر، للتعامد على الملك رمسيس الثانى وهو عبارة عن حجرة صغيرة بها 4 تماثيل هذه التماثيل من اليمين بالنسبة للمشاهد هى على الترتيبك ثمثال للإله رع حور إختى ثم تمثال للملك رمسيس الثانى نفسه ثم تمثال للإله آمون رع وأخيرًا تمثال للإله بتاح، وتستمر هذه الظاهرة لمدة 20 دقيقة يتابعها الآلاف من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.


هذا ومن المتوقع أن تتجه أنظار العالم مع شروق شمس اليوم السبت 22 فبراير، إلى أقصى جنوب مصر حيث معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعونى رمسيس الثانى، وهى الظاهرة الفلكية النادرة التى سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدي: فتح معبد الكرنك مجاناً لمشاهدة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس.. فيديو

تشجيعًا للسياحة.. تخفيضات لكتب التاريخ والتراث والعمارة داخل بيت الهدايا بأبو سمبل

تنمية الوعى السياحي.. مبادرة جديدة للتعريف بـ آثار أبو سمبل

قدس الأقداس يستعد للحدث السنوي العالمي.. الشمس تتعامد خلال ساعات على وجه رمسيس الثاني.. واستعدادات غير مسبوقة للترويج للحدث العالمي

بناه الفراعنة واكتشفه سويسري.. قصة معبد أبو سمبل وظاهرته الفريدة

تبدأ فجر السبت.. أبوسمبل تستعد لاحتفالات تعامد الشمس.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن حكام القمة 120 في الدوري بين الأهلي والزمالك

بـ الشورت والضفيرة.. هند صبري تثير الجدل من إيطاليا

أخبار الفن.. باسم سمرة يكشف حقيقة ضرب محمد رمضان.. رقصة مثيرة لـ متحولة جنسيًا..مصطفى بسيط يحتفل بخطبته.. وحمو بيكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

محمد رمضان يتجاهل باسم سمرة في رسالة جديدة لجمهوره

بـ المايوه وفستان محتشم.. رانيا يوسف تثير الجدل

حقيقة احتفال عمرو الجنايني بفوز الزمالك بلقب السوبر المصري

AdvertisementS

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

في أول رد فعل على إهانته.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور لـ الانضباط

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

أخبار الاهلي.. عاشور يتوعد لاعبي الأبيض.. سبب طرد كهربا ومصيره بعد مباراة السوبر

هل تعمد ضرب محمد رمضان؟.. باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

خلصت عليها وريحت دماغي.. قاتل زوجته بالدقهلية: زنانة وبتطلب فلوس كتير

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

كمامات من القمامة.. بيان عاجل من البرلمان للقبض على صاحب مصنع غير مرخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى