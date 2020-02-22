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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-2-2020 والقنوات الناقلة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:54 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، 22-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، 22-2-2020، في التقرير التالي..

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي X توتنهام - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

ساوثهامبتون X أستون فيلا (أحمد المحمدي - تريزيجيه) - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7

كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

بيرنلي X بورنموث - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8

شيفيلد يونايتد X برايتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

ليستر سيتي X مانشستر سيتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني:

برشلونة X إيبار - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

ريال سوسيداد  X فالنسيا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3

ريال مدريد X  ليفانتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي:

سبال  X يوفنتوس - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4

فيورنتينا X  ميلان - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني:

فيردر بريمن  X بوروسيا دورتموند - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي:

مارسيليا X نانت - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6

ديجون Xموناكو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

الدوري التركي:

بشكتاش (محمد النني) X طرابزون سبور - 07:00 مساءً 
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