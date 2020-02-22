مواعيد مباريات اليوم السبت 22-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 22-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، 22-2-2020، في التقرير التالي..
الدوري الإنجليزي:
تشيلسي X توتنهام - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
ساوثهامبتون X أستون فيلا (أحمد المحمدي - تريزيجيه) - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7
كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
بيرنلي X بورنموث - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8
شيفيلد يونايتد X برايتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
ليستر سيتي X مانشستر سيتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني:
برشلونة X إيبار - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال مدريد X ليفانتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال سوسيداد X فالنسيا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي:
سبال X يوفنتوس - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
فيورنتينا X ميلان - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني:
فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي:
مارسيليا X نانت - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6
ديجون Xموناكو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
الدوري التركي:
بشكتاش (محمد النني) X طرابزون سبور - 07:00 مساءً