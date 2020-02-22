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رياضة

دورتموند يسعى لمواصلة انتفاضته بـ الدوري الألماني على حساب فيردر بريمن

السبت 22/فبراير/2020 - 10:08 ص
هالاند لاعب بوروسيا
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فيردر بريمن، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه الجديد هالاند، لمواصلة انتفاضته في الدوري الألماني، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والاقتراب من وصافة جدول الترتيب.

ويقدم بوروسيا دورتموند ننائج مميزة في الفترة الأخيرة بالدوري الألماني، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة سوى في لقاء واحد، آخر 8 مواجهات، كانت أمام باير ليفركوزن بنتيجة 4-3، بينما حقق الفوز في باقي المباريات.

على الجانب الآخر يطمح فريق فيردر بريمن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام دورتموند، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل بوورسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فيردر بريمن في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 17 نقطة.


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