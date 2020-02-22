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أخبار العالم

142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

السبت 22/فبراير/2020 - 10:29 ص
142 إصابة جديدة بفيروس
142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
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سمر صالح

أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم، السبت، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 346 حالة، وفي الوقت نفسه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا جراء الفيروس إلى وفاتين، وفق ما أفاد بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الكورية.

 

وأشار البيان، إلى أن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.

 

وتم تسجيل إصابة أكثر من 150 شخصا ينتمون لـ"كنيسة شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايغو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في 10 فبراير، لكنها نقلت العدوى لأربعة قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

 

وتشونجدو التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب دايغو هي مسقط رأس لي مان-هي مؤسس كنيسة شينتشونجي. 


وأكد مسؤولون في المنطقة أمس الجمعة أن جنازة أقيمت على مدى ثلاثة أيام لشقيقه قبل ثلاثة أسابيع في قاعة تملكها المستشفى، حيث تم تأكيد 92 إصابة صباح اليوم السبت.

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