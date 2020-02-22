إصابة 22 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق العاشر من رمضان

أصيب 22 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء بالجسد، فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس- العاشر" أمام مصر النور، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجار تقديم العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مصر النور دائرة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا، بينهم 3 سيدات بكدمات وكسور فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس- العاشر" أمام مصر النور.



وتم تحويل 17 مصابا إلى مستشفى بلبيس العام، وتم تحويل 3 حالات منهم إلى المستشفى الجامعي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لباقي المصابين.



كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفيات خاصة تابعة لجهة عملهم، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة.

