AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 22 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق العاشر من رمضان

السبت 22/فبراير/2020 - 11:46 ص
تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين ميكروباص
Advertisements
محمد الطحاوي
أصيب 22 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء بالجسد، فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس- العاشر" أمام مصر النور، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجار تقديم العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مصر النور دائرة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا، بينهم 3 سيدات بكدمات وكسور فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس- العاشر" أمام مصر النور.

وتم تحويل 17 مصابا إلى مستشفى بلبيس العام، وتم تحويل 3 حالات منهم إلى المستشفى الجامعي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لباقي المصابين.

كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفيات خاصة تابعة لجهة عملهم، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على طريق العاشر من رمضان

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العاشر من رمضان

إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور في انقلاب سيارة بالعاشر

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبوحماد فى الشرقية

إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس العاشر

إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس- العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020.. فيديو

هل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها حرام ؟.. مستشار المفتي يحسمها بكلمة واحدة

بعد براءة الجن.. التفاصيل الكاملة للحرائق الغامضة في قرية الشراقوة بـ كفر الشيخ.. صور

الصين تفجر مفاجأة بشأن فترة حضانة كورونا.. تفاصيل

بجاكيت شفاف وبنطلون جلد.. زوجة مصطفى فهمي تلفت الأنظار

بالأسماء.. هذه العقوبات تنتظر لاعبي الأهلي والزمالك بسبب مخالفات السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس

بعد إعلان موعد طرحها.. مواصفات ليون كوبرا Leon Cupra الجديدة

بعد تخفيضات اليوم.. أسعار سوزوكي suzuki تبدأ من 129 ألف جنيه.. صور