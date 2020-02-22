الأهلى ينتظر عقوبات "الانضباط والأخلاق" ويجهز فيديوهات الأزمة

ينتظر مسئولو النادى الأهلى اجتماع لجنة الانضباط والاخلاق باتحاد الكرة لاقرار عقوبات مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت فى الامارات وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح .





وقال مسئولو النادى الأهلى أنهم ينتظرون اصدار عقوبات مغلظة على لاعبى نادى الزمالك بعد الافعال التى قاموا بها خلال اللقاء .





وشهدت المباراة حالة من الشد والجذب خاصة بعد نهايتها بفوز الزمالك بركلات الترجيح مما ادى الى وقوع عدم اشتباكات بين اللاعبين .





وأوضح مسئولو الأهلى انهم قاموا بتحهيز عدة فيديوهات التقطتها الكاميرات المختلفة للاشتباكات وبدء الاحداث بمجرد محاولة عبد الله جمعة لاعب الزمالك اثارة جماهير الأهلى .





وأكد اللواء محمد علي، عضو لجنة المسابقات السابق فى اتحاد الكرة، أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على اللاعبين الذين شاركوا في الاشتباكات التي نشبت عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.





وتجتمع لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة غدًا، الأحد، أو بعد غدٍ، الإثنين، لاتخاذ عقوبات صارمة حيال الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك





وقال اللواء محمد على، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن العقوبات المنصوص عليها فى اللائحة حيال اشتباكات لاعبى النادى الأهلي والزمالك ستكون وفقًا لتقارير الحكم النرويجي ومراقب المباراة والاطلاع عليها من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.





ولفت إلى أن اشتباك اللاعبين سوف يتم تحديده عبر تقارير حكم اللقاء والمراقب، وسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة من جانب لجنة الانضباط وفقًا للائحة فى المباريات يستوجب مواجهته بعقوبات مغلظة، وفقًا للائحة التى أقرتها لجنة المسابقات السابقة برئاسة المهندس عامر حسين.





وأشار إلى أن العقوبات المنتظرة حيال العناصر التى شاركت فى الاشتباكات سوف تكون الإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية وذلك وفقًا للوائح المعمول بها داخل اتحاد الكرة.





كان اللواء محمد علي، أكد أن لائحة العقوبات تعاقب شيكابالا لاعب الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات وتغريمه ماليا 50 ألف جنيه بسبب الفعل الفاضح تجاه جماهير النادى الأهلي عقب انتهاء اللقاء.





ونشبت مشادة قوية بين ياسر إبراهيم لاعب الأهلي ولاعب الزمالك يوسف أوباما عقب انتهاء مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.





وانفعل ياسر إبراهيم عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، ورصدت كاميرا "صدى البلد" ما حدث ووجه ياسر إبراهيم إلى الجماهير إشارات مسيئة، وبدأ لاعبو الأهلي في احتواء الموقف وتدخل أوباما وخطف قميص ياسر بداعي الاستفزاز.





كما شهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين إليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء، كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، فضلا عن إشارة شيكابالا إلى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.



