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حوادث

العثور على جثة سائق مقتولا ومهشم الرأس في ظروف غامضة بشبين القناطر

السبت 22/فبراير/2020 - 02:51 م
العثور على جثة سائق
العثور على جثة سائق مقتولا
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض حادث مقتل سائق توك توك عثر عليه مهشم الرأس على طريق الشوبك – شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وسرعة ضبط وإحضار الجناة.

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول " م.ا.ا " 19 سنة سائق توك توك جثة هامدة إثر ضربة بآلة حادة على الرأس.

وانتقل على الفور العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب عمره 19 عاما ومهشم الرأس نتيجة ضربه بآلة حادة.

وتوصلت التحريات إلى أنه سائق توك توك وعثر على جثته بطريق الشوبك – شبين القناطر ورجحت الأجهزة الأمنية أنه تعرض للسرقة بالإكراه وقام الجناة بضربه على رأسه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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