استقرار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار بالبنوك في تعاملات نهاية اليوم السبت ومنذ الخميس الماضي؛ وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري ليثبت عند 15.51 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع.





وسجل أدني سعر صرف للدولار ببنوك " المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي" نحو 15.5 جنيه للشراء و 15.6 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " التجاري الدولي، الإسكندرية، عودة، الاستثمار العربي، قناة السويس" نحو 15.51 جنيه للشراء و 15.62 جنيه للبيع.





أما في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، البركة، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، العربي الافريقي الدولي،مصر إيران للتنمية"، فوصل الدولار لـ 15.52 جنيه للشراء 15.62 جنيه للبيع.





وجاء أعلي سعر صرف للدولار ببنوك " التنمية الصناعية، الأهلي، مصر، المصري الخليجي" نحو 15.53 جنيه للشراء 15.63 جنيه للبيع، و مصرف أبوظبي لـ 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.



