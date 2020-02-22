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رياضة

ميسي يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتقدم على إيبار في الدوري الإسباني

السبت 22/فبراير/2020 - 05:55 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة، للتقدم على حساب نظيره نادي إيبار، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح ميسي التسجيل للبارسا في الدقيقة 14 بعد مراوغته لمدافعي نادي إيبار بشكل رائع، قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد اختراقه دفاعات النادي الكاتلوني من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 40، عاد ميسي ليوقع على الثلاثية الخاصة به بعد أن ارتدت الكرة من مدافع نادي إيبار، ليسجلها في المرمى الخالي، ويقود فريقه للتقدم في الشوط الأول بثلاثية.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بينما يحتل نادي إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

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