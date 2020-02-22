خلص الكلام.. طاقم حكام من ليتوانيا لإدارة القمة 120 بين الأهلي والزمالك

ونشبت مشادة قوية بين ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، ولاعب الزمالك يوسف أوباما، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيُدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وانفعل ياسر إبراهيم عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، ورصدت كاميرا "صدى البلد" ما حدث ووجه ياسر إبراهيم إلى الجماهير إشارات مسيئة، وبدأ لاعبو الأهلي في احتواء الموقف وتدخل أوباما وخطف قميص ياسر بداعي الاستفزاز.

وانفعل ياسر إبراهيم عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، ورصدت كاميرا "صدى البلد" ما حدث ووجه ياسر إبراهيم إلى الجماهير إشارات مسيئة، وبدأ لاعبو الأهلي في احتواء الموقف وتدخل أوباما وخطف قميص ياسر بداعي الاستفزاز.

كما شهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين إليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء، كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، فضلاً عن إشارة شيكابالا إلى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.



