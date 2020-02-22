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رياضة

خلص الكلام.. طاقم حكام من ليتوانيا لإدارة القمة 120 بين الأهلي والزمالك

السبت 22/فبراير/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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يسري غازي
أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيُدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الطاقم على النحو التالي:
جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة 
 فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول
كاسلوسكاس .. مساعد ثان
دوناتاس رامساس .. حكم رابع

ونشبت مشادة قوية بين ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، ولاعب الزمالك يوسف أوباما، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وانفعل ياسر إبراهيم عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، ورصدت كاميرا "صدى البلد" ما حدث ووجه ياسر إبراهيم إلى الجماهير إشارات مسيئة، وبدأ لاعبو الأهلي في احتواء الموقف وتدخل أوباما وخطف قميص ياسر بداعي الاستفزاز.

كما شهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين إليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء، كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، فضلاً عن إشارة شيكابالا إلى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.

تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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