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ما الذي يحدث للجسم عند تناول ملعقة واحدة من زيت بذر الكتان يوميا ؟

السبت 22/فبراير/2020 - 10:30 م
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول ملعقة واحدة من زيت بذر الكتان
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رضوى حسام
يشتهر زيت بذور الكتان بفوائده الصحية للجسم، فهو يتميز بقدرته على التخلص من مشاكل الهضم وآلام المعدة.
كما أن هناك مجموعة من أبرز الفوائد التي تعود على الجسم من تناول ملعقة واحدة فقط من زيت بذر الكتان على الريق قبل تناول الطعام مباشرة، حسب ما أشار موقع "bold sky".

فإن تناول زيت بذور الكتان يساعد في التخلص من مشكلة آلام المعدة لما يحتويه من ألياف طبيعية تساعد في تعزيز الصحة العامة للجسم، إلى جانب المساهمة في التصدي لمشكلة زيادة الشهية طوال اليوم، فيساعد في التخلص من مشكلة الأنيميا الحادة للجسم.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول ملعقة من زيت بذور الكتان يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم وبالتالي التصدي لمشكلة الشعور بالخمول والكسل طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك لها دور هام في التخلص من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

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