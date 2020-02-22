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فن

أحمد فلوكس يكشف حقيقة مقاضاة شقيقته إثر سرقة حسابه على فيسبوك

السبت 22/فبراير/2020 - 10:27 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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محمد نبيل

قال الفنان أحمد فلوكس إنه فوجئ ببعض الأخبار المنتشرة، عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مقاضاته لشقيقته بسبب سرقة حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

 

وكشف فلوكس في بيان صحفي، أن كل ما في الأمر أن هناك شخصا يعمل بالشركة التي تمتلكها شقيقته، هو الذي قام بسرقة حساب " فيس بوك" من خلال جهاز الشركة، وهذا ما توصلت له التحريات بالقضية، حيث إن الجهازا ولـ " I p " مسجل باسم شقيقته، على شبكة الإنتر نت التي تم سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الانترنت، بالرغم أنه ليس لها علاقة بالواقعة، التي علمت بها بعد صدور الحكم، في الوقت الذي فوجئ به فلوكس أيضا .

 

وأضاف فلوكس، أنه ليس من المنطقي أن يقاضي شقيقته في واقعة مثل هذه، أو أبعد من ذلك ، لكن الشخص الذي يعمل معها هو الذي تسبب في هذه الأزمة الغريبة، التي كانت سببا في حالة من الغضب له ولشقيقته.

 

وتابع فلوكس أنه كان يجب مراعاة حالة والده الصحية، قبل نشر وتداول هذا الخبر الذي من الممكن أن يتسبب في سوء حالته الصحية وغضبه .

 

وانهي فلوكس بيانه قائلًا : " من المعروف عني حبي لكل أفراد عائلتي وشقيقاتي، ولم أسمح يومًا بوجود أي خلاف بيننا، خاصة وأننا أسرة مترابطة بشكل كبير، لذلك لا أصدق أن يصل الأمر إلي تداول خبر بهذه الصيغة عني وعن أشقائي"

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