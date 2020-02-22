اخبار النادي الاهلي اليوم.. القمة 120 في موعدها والحكام من ليتوانيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز إنها ستقام بعد غد الإثنين، وأعلن عن جنسية حكام المباراة.





تنطلق يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى، قمة كروية جديدة خلال وقت قصير تجمع قطبى الكرة المصرية فريقى الأهلى والزمالك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والمؤجلة مسبقًا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.