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رياضة

اخبار النادي الاهلي اليوم.. القمة 120 في موعدها والحكام من ليتوانيا

السبت 22/فبراير/2020 - 10:25 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" اليوم السبت على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيُدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

- مصدر: إقامة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في موعدها.. تفاصيل
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن وصول تأكيد على موافقة الأمن بإقامة مباراة القمة رقم 120 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك بعد غد الإثنين على ملعب استاد القاهرة  دون جمهور.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن 3 أسباب وراء تأخير إعلان لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عقوبات الأحداث المؤسفة الصادرة فى مباراة السوبر المصري.

- معلومة جديدة.. شوبير يحسم جدل إقامة لقاء القمة بين الاهلي والزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز إنها ستقام بعد غد الإثنين، وأعلن عن جنسية حكام المباراة.

- أقصر فاصل زمنى بين مباراتي قمة.. تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك من 1924 حتى 2020
تنطلق يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى، قمة كروية جديدة خلال وقت قصير تجمع قطبى الكرة المصرية فريقى الأهلى والزمالك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والمؤجلة مسبقًا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.
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