AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إطلالة كلاسيكية.. جيجي حديد تخطف الأنظار بفستان أسود.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 10:43 م
جيجي حديد
جيجي حديد
Advertisements
رضوى حسام
نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث أحدها. 

وتألقت جيجي حديد بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ترتدي  فستان اسود طويل يكشف عن رشاقتها بفتحات من منطقة الصدر، ونسقت معه جيجي حديد جوارب جلد أعطت الاطلالة طابع مميز، بالإضافة لهاف بون باللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جيجي حديد على وضع بعض لمسات المكياج البسيطة التي تظهر جمال ملامحها، وفضلت لم شعرها الذهبي.

يذكر أن جيجي حديد تخطى عدد متابعيها على انستجرام ال 50 مليون متابع. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعرك ولا باروكة.. مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران

بفستان أسود... بوسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

جريئة وجميلة.. بوسي شلبي تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

بفستان أسود قصير.. نوال الزغبي بإطلالة عصرية في باريس

ترشيحاتنا

أنا دخلت التاريخ.. أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لـ مجدي يعقوب

الإمارات تكشف لـ صدى البلد حقيقة عدم استضافة الأهلي والزمالك عقب أحداث السوبر

مصدر: إقامة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في موعدها.. تفاصيل

3 أسباب وراء تأخر إعلان لجنة الانضباط عقوبات سوبر الأهلى والزمالك

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

بـ ملابس مكشوفة.. لقاء الخميسى تثير الجدل بـ إطلالة جريئة مع ابنها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم