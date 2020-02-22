إطلالة كلاسيكية.. جيجي حديد تخطف الأنظار بفستان أسود.. شاهد

نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث أحدها.





وتألقت جيجي حديد بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ترتدي فستان اسود طويل يكشف عن رشاقتها بفتحات من منطقة الصدر، ونسقت معه جيجي حديد جوارب جلد أعطت الاطلالة طابع مميز، بالإضافة لهاف بون باللون الاسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جيجي حديد على وضع بعض لمسات المكياج البسيطة التي تظهر جمال ملامحها، وفضلت لم شعرها الذهبي.





يذكر أن جيجي حديد تخطى عدد متابعيها على انستجرام ال 50 مليون متابع.



