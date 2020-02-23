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أول رد من مرتضى منصور على قرار منعه من حضور المباريات.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:34 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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هاني حسين
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن من يصدر قرار منعه من حضور المباريات يتحدى الدستور ومجلس النواب.

وأضاف مرتضى منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "لدي حكم إدارية عُليا ينص على أنه لا يجوز قيام هيئة رياضية بمعاقبة هيئة أخرى وفي حال منعي من دخول المباريات لن أكمل الدوري".

وتابع مرتضى منصور: "أحترم القضاء فقط وأنا مش عيل صغير لتوقيع عقوبات ضدى، وهناك حصانة إجرائية تمنع توقيع أي عقوبة على عضو مجلس النواب إلا باستدلال من مجلس النواب".

وأعلنت لجنة الإنضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذى انعقد اليوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

 إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

 إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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