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أخبار العالم

ترامب يهنئ ساندرز بولاية نيفادا: مبروك أيها المجنون

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه بيرني ساندرز باقتراب الفوز في انتخابات ولاية نيفادا التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب على تويتر: "يبدو أن المجنون بيرني يبلي بلاء حسنا في ولاية نيفادا العظيمة.. يبدو أن (جو)بايدن والآخرون ضعفاء، ولا أمل للصغير مايك (بلومبرج) أن يبدأ حملته من جديد، بعد أسوأ أداء في مناظرة في تاريخ المناظرات الرئاسية. مبروك بيرني، ولا تدعهم يأخذونها منك".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن جون سكوت مذيع قناة فوكس نيوز قال إن هناك تقارير تذكر أن الكرملين يدعم بيرني ساندرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلق ترامب: "لماذا لم يخبرني أحد بهذا؟".

وأعلن ساندرز على تويتر إنه فاز بانتخابات نيفادا، وقال:"نحن نبني حركة شعبية غير مسبوقة ، ومعا ، لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه".


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