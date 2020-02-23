ارتفاع جديد لأعداد وفيات فيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 2442 شخصا.





وبحسب "رويترز"، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إنها سجلت 648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبتـ ارتفاعا من 397 في اليوم السابق.





وارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 76 ألف و936 شخصا. وارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2442، بزيادة 97 حالة عن اليوم السابق.





وقالت السلطات الصينية إنها سجلت 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم الجمعة ، بانخفاض عن 889 في اليوم السابق. وارتفعت الأرقام في دول أخرى، مع تفشي الأمراض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.





في كوريا الجنوبية ، قالت السلطات يوم السبت إن عدد الإصابات الجديدة قد تضاعف ليصل إلى 433، وأشارت إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير حيث أبلغ أكثر من 1000 شخص حضروا كنيسة في وسط تقايرير عن أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.





وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق من مساء السبت،أنها سجلت 630 إصابة جديدة في إقليم هوبي، بؤرة انطلاق الفيروس، مضيفة أنها سجلت 96 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الإقليم، وارتفع بذلك إجمالي عدد وفيات كورونا في هوبي إلى 2346.



