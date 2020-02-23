AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تعتذر بعد خطأ سفينة كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، بعد السماح لإمرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو أثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.

وقال كاتو - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "نعتذر بشدة عن هذا الموقف، الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".

يشار إلى أنه ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2.442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصا، جميعهم، ما عدا واحدا، في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس. وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.

وغادرت المرأة، وهي في الستينات من عمرها، السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيجي شمالي طوكيو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان ترصد أول ظهور لـ كورونا غير مرتبط بالسفر للصين .. وارتفاع الإصابات إلى 6 حالات

إصابة 60 حالة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان

دايموند برنسيس.. قصة سفينة سياحية يرفضها العالم بسبب كورونا

اليابان: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) إلى 163 حالة

مسئول روسي: لا يوجد روس بين المصابين بـ"كورونا" على متن السفينة المحتجزة في اليابان

الولايات المتحدة تجلي رعاياها من على متن السفينة السياحية جوا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. ريهام سعيد تدعم محمد رمضان.. وعمرو دياب يتألق في حفل وسط البلد

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

في عيد ميلاد حلا شيحة.. الزواج من الأسطورة شائعة طاردتها بعد عودتها للتمثيل

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23 - 2- 2020.. فيديو

الرقية الشرعية مكتوبة..تحفظك من العين والحسد وكل مكروه وسوء.. رددها لك ولأهل بيتك

حكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي .. الإفتاء توضح

AdvertisementS

حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. طوارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط.. موقف لاعبي القطبين من المشاركة الإفريقية.. مصير القمة

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة في القليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور