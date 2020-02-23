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فن

بعد حلقته مع وائل الإبراشى.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:27 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق حمدى
تصدر الفنان محمد رمضان مؤشر البحث جوجل بعد ساعات قليلة من حلوله ضيفا على الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية. 

وصرح محمد رمضان من خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عن ضم مُطربي المهرجانات إلي نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أن الشباب لهم جمهور كبير ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات. 

وأضاف "رمضان" خلال حلقة  برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يُقدّمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: «أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية ولا يحق لهاني شاكر نقيب الموسيقيين أن يمنعني من الغناء وذلك وفقا للقانون ولو فعلها لمنع نقيب المهن التمثيلية المطربين من التمثيل».

وعن التصوير مع سياراته الفارهة وممتلكاته قال: «العربيات اللي بشتريها بفرّج عليها امي ومراتي وبفرج جمهوري.. أنا شايل الجدار بيني وبين جمهوري وعمري ما استفزيت جمهوري».

وأكد رمضان أن من لا يحب الخير للناس لا يصلح أن يكون من جمهوره.
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