أجواء شتوية تخيم على بورسعيد وسط احتمالية سقوط أمطار.. ودرجة الحرارة تسجل 17

تشهد اليوم الأحد، محافظة بورسعيد، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة.





وغطت سماء المحافظة سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس علي مدار ساعات اليوم وبلغت سرعة الرياح 18كم في منحني تدريجي تصاعدى وتنازلي.





وبلغت نسبة الرطوبة 61% بينما بلغت درجة الحرارة الكبرى 17 درجة والصغرى 12 درجة.





وانتظمت حركة الملاحة بمرفق معديات قناة السويس بين الضفتين الشرقية والغربية بين بورسعيد وبورفؤاد وبين بورفؤاد وشرق التفريعة.



