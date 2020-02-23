محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية بغرب المدينة.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بنماذج الطلاب المصنوعة داخل ورش المدرسة المختلفة، موجهًا بتنمية مهارات الطلبة، وتشجيعهم، وتقديم كل الدعم اللازم لهم من أجل مساهمتهم في تجميل المدينة، والاستفادة من مهارات التصنيع المختلفة للجهات الحكومية والتعليمية بالمحافظة، بعد تقديم المواد الخام اللازمة لهم.





ووجه المحافظ، بالاستفادة من كوادر المعلمين في مجال التصنيع المختلف، والتي تخدم أبناء مدينة كفر الشيخ، من أعمال الصناعة والنجارة والصيانة التي تتم في المدرسة، بإشراف المعلمين، وتشجيع الطلبة الموهوبين في مجال التصنيع والصيانة، والابتكار.





أكد محافظ كفر الشيخ، على ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والإنتاج وسوق العمل، لصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع في وقت واحد.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير التعلم الفني، والسيد حسن زغدان، مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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