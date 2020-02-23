AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية بغرب المدينة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بنماذج الطلاب المصنوعة داخل ورش المدرسة المختلفة، موجهًا بتنمية مهارات الطلبة، وتشجيعهم، وتقديم كل الدعم اللازم لهم من أجل مساهمتهم في تجميل المدينة، والاستفادة من مهارات التصنيع المختلفة للجهات الحكومية والتعليمية بالمحافظة، بعد تقديم المواد الخام اللازمة لهم.

ووجه المحافظ، بالاستفادة من كوادر المعلمين في مجال التصنيع المختلف، والتي تخدم أبناء مدينة كفر الشيخ، من أعمال الصناعة والنجارة والصيانة التي تتم في المدرسة، بإشراف المعلمين، وتشجيع الطلبة الموهوبين في مجال التصنيع والصيانة، والابتكار.

أكد محافظ كفر الشيخ، على ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والإنتاج وسوق العمل، لصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع في وقت واحد.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير التعلم الفني، والسيد حسن زغدان، مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية.
اقرأ أيضا:


محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التعليم ويشدد على توفير بنية تحتية لتحسين المنظومة

محافظ كفر الشيخ يكرم معلمين وطلاب متميزين بـ النور للمكفوفين| صور

نائب محافظ كفر الشيخ يكرم 93 متميزًا بالتعليم المجتمعي.. صور

محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور

محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع.. صور

برلماني: التعليم الفني أساس البناء ومحور النهضة الاقتصادية في مصر

ترشيحاتنا

رسائل نارية من جمهور الأهلي لـ كهرباء بعد قرار إيقافه لآخر الموسم

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك استعدادا لـ الأهلي فى القمة

أمام سيارتها الفارهة.. مى حلمى تعلن حصولها على رخصة قيادة في الإمارات

الجيش الليبي: تركيا أرسلت أسلحة ومعدات جديدة عبر ميناء مصراتة

أجرأهن زوجة الحضرى ومتعب.. زوجات لاعبي كرة القدم يتنافسن فى إطلالات جريئة.. شاهد

وصول طاقم حكام القمة 120 بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلد سعاد حسني.. أمل رزق بفستان قصير تثير الجدل

بـ تاتو وفستان قصير.. ميرهان حسين تثير الجدل على الصخرة

بدون مكياج.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار برفقته