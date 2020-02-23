AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:25 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المخططات التفصيلية لأربعة مدن هي دكرنس وبلقاس ونبروه وبني عبيد كمرحلة أولى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التي اعتمدها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشره بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن،مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن تباعا فور الانتهاء منها. 

وأشار مختار إلى أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكه الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي،الالتزام بمفتاح الخريطه،المحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن اعتماد المخططات التفصيلية يتيح استصدار تراخيص البناء فى مناطق الامتدادات العمرانية بهذه المدن، وأشار إلى أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية .

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وعلى مدار اليوم. 

 وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها اليوم جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنه وصحيه للمواطنين ويتيح الفرصة لهم في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء كافه انواع المبانى وفقا للحيز العمرانى الذى ازدادت فيه المساحات المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية وتتاح الفرصة للتعامل على الامتدادات بإقامة منشآت عمرانية جديدة وفقا لاحتياجات ومطالب المواطنين.
اقرأ أيضا:

محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: الموت هو المبرر الوحيد لغياب أي مسئول عن لقاء المواطنين

اعتماد مخططات تفصيلية جديدة لـ 8 قرى في البحيرة

اعتماد تعديلات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يزف بشرى سارة لـ أهالى شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

أحمد السعدني عن قرارات لجنة الانضباط: مش مستبعد ناس تموت تاني من جمهور الطرفين

كلب وبوت طويل الرقبة.. مى عمر تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة .. شاهد

الجمل بما حمل.. تسعيرة للبيع والشراء بحلايب وشلاتين فى المناطق الوعرة.. تعرف على قصتها

الريدز تجسس على السماوى.. مانشستر سيتي يورط ليفربول للهروب من العقوبة الأوروبية

لجنة الاستئناف: 5 لاعبين وإداري لهم حق التظلم من عقوبات السوبر

اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: خسيتى أوي

بـ قشر السمك.. سيرين عبد النور تكشف عن رشاقتها

وسط الثلج.. نوال الزغبي بحذاء غريب يثير الجدل