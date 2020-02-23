إصابة جنود أتراك في قصف سوري لرتل عسكري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عددا من الجنود الأتراك أصيبوا اليوم في محافظة إدلب السورية بعدما استهدفت قوات موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد رتلا عسكريا تركيا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا.





وأشار إلى أن تركيا أرسلت آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد، وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.





وأضاف أن 16 جنديا تركيا قتلوا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا.





وأوضح المرصد أن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا يوم الأحد وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.





ووصل نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير شباط الجاري.



