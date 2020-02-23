AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3 حالات

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل البلاد.

وقالت السلطات الإيطالية إنها سجلت حالة وفاة ثالثة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال مسئول الصحة بإقليم لومبارديا، جوليو جاليرا إن الحالة الثالثة لامرأة مسنة من بلدة كريما، الواقعة بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا من مرض السرطان.

وتعد هذه الحالة الثالثة خلال 48 ساعة فقط.

وكانت السلطات الإيطالية قد قررت إلغاء مهرجان "البندقية"، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وكان رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية بلغ 89 شخصًا، بالتالي، تجاوز العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

بعد تسجيل أول حالة وفاة.. إغلاق 10 بلدات إيطالية بسبب كورونا

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

كوريا الجنوبية تعلن عن ارتفاع كبير في الإصابة بـ فيروس كورونا

فيروس كورونا يلغي مباريات وأحداثا رياضية في إيطاليا

إغلاق المدارس فى ميلانو الإيطالية لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

سيدة تتلقى صدمة عمرها أثناء تنظيفها خزانة ملابسها .. تفاصيل

انخفاض أسعار حج التضامن هذا العام لتراجع الدولار .. فيديو

حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد.. الأزهر يجيب

وفاة الحارس الشخصي للاعب كريستيانو رونالدو

حسام البدري يتجاهل عقوبة الجبلاية ويستدعي كهربا لمعسكر مارس

ٌاستعدنا حريتنا.. قطر تهاجم دول مجلس التعاون الخليجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد

لم نقدم أي لقطات.. رد محرج من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على لجنة الانضباط بعد عقوبات السوبر

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا تونة وفطائر الجبنة والزعتر وبطاطس مشوية بالأعشاب