إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3 حالات

أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل البلاد.





وقالت السلطات الإيطالية إنها سجلت حالة وفاة ثالثة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.





وقال مسئول الصحة بإقليم لومبارديا، جوليو جاليرا إن الحالة الثالثة لامرأة مسنة من بلدة كريما، الواقعة بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا من مرض السرطان.





وتعد هذه الحالة الثالثة خلال 48 ساعة فقط.





وكانت السلطات الإيطالية قد قررت إلغاء مهرجان "البندقية"، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.



