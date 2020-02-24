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مرأة

أقوى من المسكنات.. نوع خارق من الزيوت

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:08 ص
الالم
الالم
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لمياء الياسين
على الرغم من فوائد زيت النعناع إلى انه من أنواع الزيوت المهملة  و يمكن لزيت النعناع تخفيف احتقان الأنف والصدر بسرعة غير متوقعه بجانب فوائده الأخرى  التى يقمها موقع برايت سايد ..

1.  تخفيف الحكة
 لمن يعانانون من الحساسية ممكن دهن زيت النعناع على الممناطق التى تعانى منها من الحكة فهو له مفعول السحر فى التقليل من الحكه المزمنة. وجد العلماء أن النعناع لديها مزايا كونها غير مكلف وآمن وسهل الاستخدام.

2. يمكن أن يخفف التهاب العضلات
المنثول في النعناع له تأثير تبريد يمكن أن يهدئ العضلات. للنعناع أيضًا خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ، ويمكن أن يخفف من التشنجات الناجمة عن الألم. هناك عدة طرق لاستخدامه. على سبيل المثال ، يمكنك خلط الزيت مع زيت القرنفل ووضع الخليط في زجاجة يمكنك بعد ذلك استخدام الزجاجة قبل التمرين أو بعده.

3 -التهاب المفاصل الروماتويدي
يمكن أن يقلل زيت النعناع من الالتهاب الذي يصاحب التهاب المفاصل الروماتويدي . كما أن لديها خصائص مسكنة تخفف من آلام المفاصل. ويمكن أيضا تخفيف التصلب. عن طريق التدليك .

4. قد يخفف الغثيان
النعناع قد يساعد في تخفيف الغثيان عن طريق استنشاقه لمدة دقيقتين فقط من قبل المرأة الحامل


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