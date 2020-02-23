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فن

بسنت شوقي تكشف لـ صدى البلد رحلتها من برامج المسابقات إلى التمثيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:40 م
بسنت شوقي ومحررة
بسنت شوقي ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
أكدت الفنانة بسنت شوقي، أنها تعشق التمثيل، لكنها كانت دائمًا متخوفة من التجربة، وبعد مرور سنوات على اشتراكها في برنامج المسابقات "فير فاكتور إكستريم" قررت مواجهة تلك المخاوف.

قالت بسنت، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أنا أحب التمثيل منذ البداية ولكنني كنت أشعر بالكسوف وليس لدي الجرأة الكافية لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وسبب مشاركتي في البرنامج أنني أحب هذه الأجواء ولم أفكر حينها في التمثيل رغم حبي له".

وتابعت: "بعد انتهاء البرنامج بما يقرب من 4 سنوات، شعرت انني اريد إتخاذ خطوة التمثيل لأنني أحبه وأخذت ورش تمثيل وعند سفري إلى أمريكا كي التحق بورشة تمثيل هناك، شاهدني السيناريست والمخرج هاني فوزي، وحينها كان يجهز لفيلم "أسرار عائلية" وبعد انتهائي من الورشة قام بالاتصال بي وأخبرني أنه أعجب بتمثيلي وأنه يريدني أن أقرأ دورا في العمل.

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