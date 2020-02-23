ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران.. ووضع مسئول بالحجر الصحي

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في إيران، والوفيات الناجمة عن الغصابة بالمرض، فيما وضع مسؤول إيران تحت الحجر الصحي.





وبحسب "إيران إنترناشونال"، قال أرسلان سالاري رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة جيلان إنه تم أخذ عينات من الممرضات اللائي ظهر عليهن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، في مستشفى فارس في رشت، كما تم التحفظ بالأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم والذين يشتبه في إصابتهم بأعراض المرض في المنزل وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي.





وأضاف ان مدارس جيلان ومراكز العلوم قد تحتاج إلى الإغلاق.





وأعلن أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بالفيروس، ووفاة 2 آخرين.





وتابع أنه تم إرسال عينات 70 شخصا مشتبه به للاختبار، لكن من المرجح ان تكون العينات إيجابية (مصابة).





فيما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن محمد رضا قدير رئيس جامعة العلوم الطبية في قم، بؤرة انتشار الفيروس في إيران، يخضع لإجراءات الحجر الصحي بعد تواصله مع عدد من المرضى. وذلك بحسب توصيات الأطباء.