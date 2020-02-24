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أخبار العالم

إيران تكشف سر انتشار فيروس كورونا على أراضيها

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الأحد عن مصدر انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن أحد المتوفين جراء الفيروس الجديد في مدينة قم، تاجر زار الصين بعد بدء انتشار الفيروس هناك، ويعتبر أنه ناقل المرض القاتل إلى إيران.

وأضاف: أن هذه الزيارة نفذت عبر دولة ثالثة، وأن الحكومة الإيرانية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الصين "منذ اليوم الأول".

وتابع: أن مدينة قم لا تزال مركز انتشار الفيروس في البلاد، لكن في الوقت نفسه رفض الدعوات إلى فرض حجز صحي على هذه المدينة بأكملها.

وسجلت في إيران حتى الآن ثماني وفيات و43 حالة إصابة بالفيروس.

وقال أرسلان سالاري رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة جيلان إنه تم أخذ عينات من الممرضات اللائي ظهر عليهن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، في مستشفى فارس في رشت، كما تم التحفظ بالأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم والذين يشتبه في إصابتهم بأعراض المرض في المنزل و خضعوا لإجراءات الحجر الصحي.

وأضاف ان مدارس جيلان ومراكز العلوم قد تحتاج إلى الإغلاق.

وأعلن أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بالفيروس، ووفاة 2 آخرين.

وتابع أنه تم إرسال عينات 70 شخصا مشتبه به للاختبار، لكن من المرجح ان تكون العينات إيجابية (مصابة).

فيما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن محمد رضا قدير رئيس جامعة العلوم الطبية في قم، بؤرة انتشار الفيروس في إيران، يخضع لإجراءات الحجر الصحي بعد تواصله مع عدد من المرضى. وذلك بحسب توصيات الأطباء.

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