تشيلسي يكشف تطورات جديدة في البنود الشخصية لعقد حكيم زياش

وقال حكيم زياش، للموقع الرسمي للنادى الإنجليزي: "أنا مسرور وفخور بالتوقيع مع ناد كبير مثل تشيلسي، أتطلع للموسم المقبل وأمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معا".





ووقع زياش على عقد يمتد لخمس سنوات مع البلوز ليستمر في ستامفورد بريدج حتى عام 2025. وشارك حكيم زياش مع أياكس أمستردام، في 18 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع 12 أخرين.







