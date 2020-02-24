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رياضة

تشيلسي يكشف تطورات جديدة في البنود الشخصية لعقد حكيم زياش

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن عدد من البنود الخاصة بصفقة البلوز الجديدة النجم المغربي حكيم زياش جناح أياكس الهولندي، والذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي الصيف المقبل.

وقال حكيم زياش، للموقع الرسمي للنادى الإنجليزي: "أنا مسرور وفخور بالتوقيع مع ناد كبير مثل تشيلسي، أتطلع للموسم المقبل وأمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معا".


ووقع زياش على عقد يمتد لخمس سنوات مع البلوز ليستمر في ستامفورد بريدج حتى عام 2025.

وشارك حكيم زياش مع أياكس أمستردام، في 18 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع 12 أخرين.



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