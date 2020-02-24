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سيارات

رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:00 ص
renault megane turbo
renault megane turbo
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اشرف عطية

اعلن وكيل سيارات رينو في مصر أن سيارات رينو ميجان جراند كوبيه ستتوفر في مصر في 4 فئات مشيرا الي أن ميعاد تسليم السيارة خلال شهرين حسب توفر الفئة واللون المطلوبين.

 

تتوافر السيارة renault megane grand coupé في نسخ E2 بمزايا تشمل زجاج كهربائي كامل و2 ايرباج ومسند ذراع وفرامل ABS وEBD وراديو سي دي وبلوتووث وUSB وكمبيوتر رحلات ومثبت سرعة ومحدد سرعة وسنترال لوك ومرايا جانبية بوحدات اضاءة نهارية وحساسات ركن وعجلات صلب 16 بوصة ومصابيح ضباب ومقاعد خلفية قابلة للطي 2:3 وزجاج مظلل. 

 نتيجة بحث الصور عن ميجان تيربو

renault megane turbo

أما نسخة ميجان جراند كوبيه E2+ فيتوفر لها خيارات كارت ذكي ودخول للسيارة بدون مفتاح وتشغيل المحرك بدون مفتاح وحساسات مطر واضاءة ونظام ملاحة وتكييف أوتوماتيك وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات وعجلات ألومنيوم 16 بوصة. كما تتوفر نسخ E3 بمحرك 1.2 لتر تيربو بخيارات 6 ايرباج ومقاعد جلدية وخاصية التدليك في المقعد الخاص بالسائق وعجلات ألومنيوم 17 بوصة وفتحة سقف بانورامية ونظام ملاحة وشاشة 8.7 بوصة وكاميرا خلفية ومرايا كهربائية جانبية وفرامل يد كهربائية ورصد ضغط الهواء في الاطارات. 

 نتيجة بحث الصور عن ميجان تيربو

اسعار ميجان تيربو في مصر

ميجان تيربو Dynamic , و سعرها 298,000 جنية مصري

ميجان تيربو Dynamic +، و سعرها 338,000 جنية مصري

ميجان تيربو Signature ، و سعرها 368,000 جنية مصري

ميجان تيربو Signature 1.2 Turbo + ،وسعرها 393 ألف جنيه.

رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار
رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار
رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار
رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار
رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار
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