تكفير ذنوب.. شاب يقتل بقرة يجبر على الزواج من طفلة

لم يكن يعلم الشاب الذي يسير بدراجته في أحد ضواحي قريته بالهند أن هذا الطريق سيؤدي به لحادثة وعقاب غريب للغاية، حيث قرر رجل أن يعاقب شاب هندي بزواجه من ابنته التي تبلغ من العمر 13 عامًا تكفيرًا عن جريمته.





كان الشاب الهندي يسير بدراجته في قرية "باثاري" بمدينة فيديشا، وفي أثناء طريقه ظهرت أمامه بقرة ولكنه لم يتمكن من تفاديها ليصطدم بها وتموت البقرة بسبب هذا الحادث، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز ناو".





وما إن علم صاحب البقرة بالأمر حتى فرض على الشاب الهندي الزواج من ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، للتكفير عن ذنبه في قتل البقرة، وفقًا للعادات والتقاليد التي تفرضها تلك القرية في هذه الحالة.





وافق الشاب على الزواج من الطفلة وبدأ الأب ففي إعداد الموائد والولائم لأهل القرية، استعدادًا لحففل الزفاف والحمام المقدس، ولكن وقف كل هذا بعد أن تدخلت وزارة المرأة والطفل الهندية، وأجبرت أهل الطفلة على إلغاء الزفاف والتعهد بأنه لم يتم تزوجيها حتى بلوغها 18 عامًا.