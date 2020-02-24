AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تكفير ذنوب.. شاب يقتل بقرة يجبر على الزواج من طفلة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نهى حمدي
لم يكن يعلم الشاب الذي يسير بدراجته في أحد ضواحي قريته بالهند أن هذا الطريق سيؤدي به لحادثة وعقاب غريب للغاية، حيث قرر رجل أن يعاقب شاب هندي بزواجه من ابنته التي تبلغ من العمر 13 عامًا تكفيرًا عن جريمته.

كان الشاب الهندي يسير بدراجته  في قرية "باثاري" بمدينة فيديشا، وفي أثناء طريقه ظهرت أمامه بقرة  ولكنه لم يتمكن من تفاديها ليصطدم بها وتموت البقرة بسبب هذا الحادث، بحسب  ما نشرت صحيفة "تايمز ناو". 

وما إن علم صاحب البقرة بالأمر حتى فرض على الشاب الهندي الزواج من ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، للتكفير عن ذنبه في قتل البقرة، وفقًا للعادات والتقاليد التي تفرضها تلك القرية في هذه الحالة. 

وافق الشاب على الزواج من الطفلة وبدأ الأب ففي إعداد الموائد والولائم لأهل القرية، استعدادًا لحففل الزفاف والحمام المقدس، ولكن وقف كل هذا بعد أن تدخلت وزارة المرأة والطفل الهندية، وأجبرت أهل الطفلة على إلغاء الزفاف والتعهد بأنه لم يتم تزوجيها حتى بلوغها 18 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهر طالبة بالمنيا.. 5 أجزاء من القرآن و100 ألف صلاة على النبى

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

كاد يموت دهسًا .. ملاكم شاب ينجو من حادث سير بأعجوبة .. فيديو

تحدوا المجتمع.. مصرية تحتفل بزفافها الثاني مع طفلتها: مالناش غير بعض.. صور

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

مسنة بريطانية تتوسل لحكومتها مساعدتها في الزواج من شاب مصري

ترشيحاتنا

نوم على شوك وحرمان من الطعام.. أب وأم يتلذذان بتعذيب طفلهما.. صور

يقتل الرجال ببطء.. أسباب صادمه للإصابة بسرطان البروستاتا

بعد الانسحاب من الدوري.. أحمد مرتضى منصور يهنئ أخيه .. تعرف على السبب

الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك.. الخطيب يكشف حقيقة فيديوهات السوبر

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا وأحد فنادق الإسكندرية

بدون أدوية.. 3 حيل لتسكين ألم التهاب المفاصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين