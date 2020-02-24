الحبس هو الحل .. مجدي الجلاد يفتح النار على مطربي المهرجانات .. فيديو

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على قرار هاني شاكر بوقف أغاني المهرجانات وأزمته الأخيرة مع حسن شاكوش وعدد من مغني المهرجانات.





وأوضح الجلاد، خلال لقائه مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر قناة "الحدث"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، إن منع أغاني المهرجانات الشعبية ليس الحل الكلي ، مضيفا :"لكن الحبس هو الحل".





وتابع إن سلطة الدولة على المجتمع، لا يقصد بها الحكومة فقط؛ لكن سلطة الدولة بكل مؤسساتها، و لابد أن تضمن ما يدخل عقل وذوق المواطن.





وأضاف قائلا : "كما تضمن تلك السلطة ما يدخل معدة المواطن من طعام وشراب ودواء بشكل سليم؛ للحفاظ على صحة المواطنين".





وكشف الجلاد أنه ليس ضد الأغاني الشعبية ، لكنه ضد فكرة عدم خضوع الأغاني الشعبية للرقابة والمحاسبة عليها ، حتى وصلت على سبيل المثال إلى "هشرب خمور وحشيش".





وعلق على أغنية حمو بيكا قائلا :"بيغني وبيقول "رب الكون ميسنا بميسة"، ليه أسمع واحد عنده لحميَّة وأخنف؟!".



