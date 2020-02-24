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أخبار البلد

اليوم.. وزير التنمية المحلية يزور المنوفية والقليوبية لتفقد منظومة المخلفات الصلبة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:02 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
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إيمان البكش
يجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم ، الإثنين،زيارة إلى كل من محافظتى المنوفية والقليوبية.

ومن المقرر أن يبدأ الوزير شعراوى جولته بزيارة إلى مقر محافظة المنوفية وسيكون فى استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لاستعراض مجموعة من الملفات .

وسيقوم اللواء محمود شعراوى باستعراض جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، وسيعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ عملية التشغيل التجريبى لمصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم والمقام على مساحة 6 أفدنة وطاقة يومية حوالى 400 إلى 500 طن.

وقال "شعراوي" إن هذا المصنع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأعمال المدينة وتوريد وتركيب خط إنتاج للكومبوست والـ RDF  بتكنولوجيا أوروبية، مضيفا أن التكلفة الخاصة بالأعمال وصلت حوالى 120 مليون جنيه .

ومن المقرر أن يقوم الوزير شعراوى عقب ذلك بالتوجه إلى مقر محافظة القليوبية وسيكون فى استقباله اللواء عبدالحميد الهجان المحافظ وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.

وسيقوم وزير التنمية المحلية بمناقشة تطوير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة كراسة الشروط لعمليات الجمع الأولى ونقل المخلفات.

ومن المقرر أن يقوم الوزير شعراوى عقب ذلك بزيارة لمصنع تدوير المخلفات بالخانكة وموقع المحطة الوسيطة المزمع إنشاءها فى أبوزعبل وتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحى.
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