ميدو يدافع عن عمرو الجنايني بعد بيان الأهلي

دافع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عمرو الجنايني رئيس ا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بعد بيان النادي الأهلي.





وكان الأهلي قد أصدر بيانا، مساء أمس، حول قرار العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الفريق.





وتضمن البيان " إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية، وأشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لولا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب في الشارع الرياضي".









وأضاف: "هو احنا لازم تبقى المؤامرة كل حاجة في حياتنا؟".





وكانت لجنة الانضباط، أصدرت عقوبات تضمنت إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وأحمد زاهر إداري الزمالك لنهاية الموسم، وإيقاف ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائي الأهلي النيجيري جونيور أجاي وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.

وحول هذا الأمر كتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الناس اللي بتقول عمرو الجنايني كان بيحتفل مع الزمالك.. اتقوا الله الراجل راح للنادي الأهلي سلمهم درع الدوري، ومتصور معاهم".