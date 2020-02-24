سيامة ٢٥ كاهنا بيد البابا تواضروس الثاني في أول أيام الصوم الكبير

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين أول قداسات الصوم الكبير من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث تمم سيامة ٢٥ كاهنا جديدا للخدمة بمختلف الكنائس.





وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال صلاة القداس - أنه تم اختيار الأباء الكهنة الجدد بعناية وفحص دقيق وبمشاركة شعب وخدام كل كنيسة.





وأضاف البابا تواضروس أن عمل الكاهن يتطلب تدقيق في كل شئ وأنه على الأب الكاهن أن يكون دائم الاطلاع والتعلم وخدمة كل أحد قدر استطاعته.





شارك في الصلوات مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة والشعب، وسط أجواء من البهجة شملت الجميع.





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.





ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها خلال مدة الصوم، حيث يقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول اى أطعمة حيوانية او مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.