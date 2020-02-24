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أخبار العالم

أول تعليق من الحكومة الإيرانية على اتهامها بالتستر على تفشي كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:24 م
أول تعليق من الحكومة
أول تعليق من الحكومة الإيرانية على اتهامها بالتستر على تفشي
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دعاء أبوهشيمة
علق مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، على الأعداد التي تم تسريبها بشأن عدد وفيات كورونا في البلاد؛ مؤكدا أنها ليس لها أي أساس من الصحة.

ووفقا لـ "العربية"، قال حريرجي، إن  الأوضاع الصحية في مدينة قم مستتبة حاليا والحالة الصحية مستقرة في كافة أنحاء إيران.

هذا، وقد تعهدت الحكومة الإيرانية بانتهاج الشفافية في مسألة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، من اليوم، اتهم النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني،  أحمد أمير آبادي فراهاني، الحكومة بالتستر على تفشي كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن 50 شخصا توفوا بسبب الفيروس في مدبنة قم وحدها.

وكذب فراهاني تقرير الصحة الإيرانية الذي يفيد بأن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا هو 12 حالة فقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال النائب في كلمة أمام البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، أن 10 حالات وفاة يوميا في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بفيروس "كورونا".

وأوضح فراهاني أن الفيروس منتشر في قم منذ ثلاثة أسابيع، داعيا إلى ضرورة فرض الحجر الصحي على المدينة.

وحذر النائب الإيراني من خطورة الوضع في المدينة، مشيرا غلى ضرورة إغلاق العتبات المقدسة والمراجع الدينية لا تمانع في ذلك.

وأضاف فراهاني أنه خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية تم إيفاد 4 مختصين رئة إلى قم لكنهم فروا من المدينة في الليل.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال نمكي، خلال اجتماع مغلق في البرلمان، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 47 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 حالة.
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