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فن

ثقة بمين يا ماما .. نيكول سابا تهاجم وزيرة الصحة اللبنانية.. اعرف القصة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:15 م
نيكول سابا
نيكول سابا
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شروق حمدى
هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بيان وزيرة الصحة اللبنانية من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " 

وقالت نيكول سابا "  ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟!"

وأضافت نيكول سابا :" صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح"

و تابعت نيكول سابا من خلال تغريدتها " ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! "

و جاء فى بيان وزيرة الصحة اللبنانيةنقلا عن LBCI Lebanon News وزير الصحة: ندعو الشعب اللبناني الى الثقة بالاجراءات والهلع الهستيري غير مقبول وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها في مطار بيروت حاليًا لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار
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