ثقة بمين يا ماما .. نيكول سابا تهاجم وزيرة الصحة اللبنانية.. اعرف القصة





وقالت نيكول سابا " ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟!"





وأضافت نيكول سابا :" صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح"





و تابعت نيكول سابا من خلال تغريدتها " ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! "





و جاء فى بيان وزيرة الصحة اللبنانيةنقلا عن LBCI Lebanon News وزير الصحة: ندعو الشعب اللبناني الى الثقة بالاجراءات والهلع الهستيري غير مقبول وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها في مطار بيروت حاليًا لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار

ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟! صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح ف ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! #كورونا #لبنان https://t.co/SGcOXK8cSD — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 24, 2020

هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بيان وزيرة الصحة اللبنانية من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر "