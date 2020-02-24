تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف لزائر إيراني.





ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن بيان أصدره مدير عام محافظة النجف: "دائرة صحة النجف توضح أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية الجنسية الايرانية ممن كانوا قد دخلوا إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين بفايروس كورونا ، وقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت إحالته للمستشفى".





وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 61 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وأعلنت ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 12 حالة وفاة.



