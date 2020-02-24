المؤبد لعاطل وبراءة آخر لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين علي مختار علي ومحمد عبد الكريم وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاته عاطل بالسجن المؤبد وبراءة آخر في تهمة قتل مواطن بمدينة نصر لسرقته.





وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "محمود . س" ، و"يحيي .ا"، بقتل المجني عليه عبد القادر إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقا علي الاستيلاء علي أمواله فاستدرجه الأول لمسرح الحادث منتظرا إياه الثاني في مكان بعيدا عن أعين الرقباء وما إن ظفر به حتى أشهر في وجهه اسلحة نارية طالبين إياه بإخراج ما بحوزته من أموال فاستولي الأول علي هاتف محمول ومبلع مالي 150 جنيها كرها عنه، وما إن قاومهما المجني عليه حتي أطلق الثاني عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته قاصدين من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.





وأوضحت تحريات مباحث قسم أول مدينة نصر، قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهما بان عقدا العزم وبيتا النية علي سرقة المجني عليه نظرا ليسر حالته المالية فاستغل المتهم الأول علاقته بالمجني عليه فاستدرجه إلي مكان الواقعة بالاتفاق مع الثاني علي تجهيز أسلحة نارية حتي يتمكنا من سرقته.





وأضاف ما إن تقابلا معه واطمئنا لخلو المكان من تواجد المارة فبادر المتهمان بإخراج اسلحة نارية صوب المجني عليه فبيتا الرعب في نفسه مطالبينه بإخراج ما بحوزته من منقولات وقام الأول بتفتيشه واستولي علي هاتف محمول وحافظة نقود خاصتة فقاومهما المجني عليه فعاجله المتهم الثاني بعيار ناري استقر بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه ولاذا بالفرار وتمكن عقب ذلك من ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية وهاتف محمول مملوك للمجني عليه.