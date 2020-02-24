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توك شو

إلهام شاهين: زهقنا من الأعمال التركية المدبلجة في مصر.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:32 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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هاني حسين
 أبدت الفنانة إلهام شاهين، سعادتها بالمشاركة في مهرجان أيام القاهرة بباريس.

وأضافت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المهرجان يربطنا بالجاليات العربية المنتشرة في أوروبا وهناك أجيال من الدول العربية متواجدة في أوروبا تنسى هويتها العربية وتلك النوعية من المهرجانات تصل أبناء الجاليات العربية في مختلف أنحاء العالم بالوطن العربي .

وتابعت إلهام شاهين:"  زهقنا من الأعمال التركية المدبلجة في مصر ولا نرغب في نشر الفن التركي في مصر ولكننا نرغب في نشر الفن العربي في دولنا وأوروبا المنتشر بها الجاليات العربية".

وأكملت إلهام شاهين:"  علينا اختيار نوعية الأعمال التي نشارك فيها التي تعبر عن هويتنا وتحمل قيم ورسائل مختلفة، ونرغب في العودة إلىالفن الأصيل القوي و الاهتمام بكل التفاصيل".

ولفتت إلهام شاهين:"  الفنان عليه مسؤولية اختيار نوعية الأعمال الفنية والدرامية التي يشارك فيها".

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