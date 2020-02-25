المصريين الأحرار يهنئ دولة الكويت بالعيد الوطني

وجه حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، التهنئة لدولة الكويت الشقيقة وعلى رأسها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وسفارتها بالقاهرة بمناسبة الأحتفال بالعيد الوطني.





وقال الدكتور عصام خليل، في بيان له، إن العيد الوطني لدولة الكويت وتحريرها من قبضة المملكة المتحدة، ونسعد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية كدولة عربية شقيقة، والتعاون والإخاء، وثوابت العلاقة الطيبة الممتدة على المستوى الحكومي أو الشعبي.





وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أواصر العلاقات المصرية الكويتيه ممتدة وراسخة على مدى عقود وستظل في ظل القيادات الرشيدة للدولتين والشعب العربي الواحد، متمنيا للكويت التقدم والرخاء والازدهار الدائم، مشيرًا إلي حرص المصريين الأحرار التواجد في كافة البلدان العربية والخارجية وممثلين له للتواصل الدائم ولخدمة أبناء الجاليات المصرية بها.











