وزير النفط: بوسع إيران إنتاج مليار م3 يوميا من الغاز من الشهر القادم

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية يوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في بارس الجنوبي.

الحقل البحري، الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتسميه قطر حقل الشمال، هو أضخم حقل غاز في العالم ويتقاسمه البلدان.

وقال زنغنه ”بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل (20 مارس آذار).. وبالتالي سيصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا.“