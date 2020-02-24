AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير النفط: بوسع إيران إنتاج مليار م3 يوميا من الغاز من الشهر القادم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:40 م
نفط وغاز
نفط وغاز
Advertisements
رويترز

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية يوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في بارس الجنوبي.

 

الحقل البحري، الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتسميه قطر حقل الشمال، هو أضخم حقل غاز في العالم ويتقاسمه البلدان.

 

وقال زنغنه ”بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل (20 مارس آذار).. وبالتالي سيصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا.“

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جون الغاز واجع أردوغان وتميم.. يبحثان عن موطئ قدم في البحر المتوسط.. ترسيم الحدود مع اليونان الضربة القادمة.. ووأد أطماعهما في ليبيا سيكون النهاية الحتمية لجنونهما.. ومصر تتصدى لتطلعات الخونة والجبناء

الغاز فى اسرائيل

بتروبارس الإيرانية تطور حقل بارس الجنوبي للغاز بعد انسحاب شركتين أجنبيتين

بـ احتياطيات تريليونية.. السعودية تدخل نادى كبار الغاز بحقل الجافورة.. تفاصيل

أرامكو السعودية تعلن حصولها على الموافقة لتطوير حقل غاز الجافورة

السعودية الثالثة عالميًا فى الغاز.. ما مكاسب المملكة من حقل الجافورة؟

ترشيحاتنا

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار

أول رد فعل من اتحاد الكرة عقب انسحاب الزمالك وإلغاء مباراة القمة

أحمد موسى يكشف عقوبة الزمالك بعد انسحابه من القمة أمام الأهلي.. فيديو

مرتضى منصور يعنف الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة الأهلي بالقمة

حكم دولي يصدم الأهلي بشأن الاعتراض على تأجيل مباراة الزمالك.. فيديو

خبير لوائح دولية يكشف عقوبة نادي الزمالك بعد الغياب عن القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار