تامر أمين عن انسحاب الزمالك من القمة: فضيحة أكبر من مباراة السوبر.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على انسحاب الزمالك من لقاء القمة أمام النادي الأهلي إن "الوضع العام مخزي ومؤسف وفضيحة، واليوم رمز مهزلة كبيرة في الرياضة المصرية".





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": " شكلنا وحش خاصة بعد الصورة المسيئة التي ظهر فيها لاعبو الزمالك والأهلي عقب نهاية مباراة السوبر المصري بين الفريقين في الإمارات".





وتابع تامر أمين: " كان من المفترض أن يكون لقاء القمة اليوم هو مباراة رد الاعتبار والصلح وعودة الصورة الجميلة للرياضة المصرية لكننا شهدنا اليوم فضيحة أكبر".



