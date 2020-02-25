البنك الدولي: توقعات بوصول محفظة التمويل الإسلامي عالميا لـ3.5 تريليون دولار بنهاية 2020

توقعت مجموعة البنك الدولي، أن تتجاوز محفظة التمويل الإسلامي عالميا نحو 3.5 تريليون دولار بنهاية العام الميلادي المقبل، لتمويل مشروعات البنية التحتية، إذ تشكل استثمارات تلك المحفظة علي 4.5% من الناتج المحلي العالمي.





وذكرت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها أن دول العالم النامي يمكنهم استغلال الفرص لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص و العام، نظرا لاستنادها علي على قيم العدالة الاجتماعية وتحسين رفاهية البشر.





أضافت مجموعة البنك في تقرير لها، أن تلك الأداة تساعد البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية، مع بقائها على المسار الصحيح للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.