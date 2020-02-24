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مرأة

النور بيفرق.. رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجول ساحرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:17 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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آية التيجي
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجول انيقة، وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت رضوى الشربيني على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: الإضاءة بتفرق في الشكل برضه.


وظهرت رضوى الشربيني بإطلالة كاجول، حيث ارتدت بلوفر باللون الابيض، مع اختيار بنطال جينز باللون الثلجي.

وتركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة الكيرلي، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها.

وأكملت رضوى الشربيني إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما اختارت رضوى الشربيني بإختيار بعض الاكسسوارات والخواتم على يديها، مع طلاء الأظافر باللون الأحمر، مع ارتداء كوتشي باللون الجملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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