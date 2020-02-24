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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفشل في اختراق حصون وست هام يونايتد ويكتفي بالتعادل 1 - 1 في الشوط الأول ..فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:03 م
ليفر بول
ليفر بول
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول بين ليفربول وضيفه وست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء المقام بالجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.


جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول عن طريق فينالدوم بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن من زميله أرنولد وقابلها برأسه لتسكن شباك وست هام.


ولم ينتظر وست هام كثيرا للتعادل ليحرز عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشرة.


بعد هدف التعادل ضغط ليفربول على وست هام بشكل أكبر وكادت تصويبة رائعة للغاية من محمد صلاح أن تحدث الفارق من يمين منطقة الجزاء سددها بباطن القدم ولكن أنقذها حارس المرمى ببراعة.


وأرسل أرنولد الذي يعد أبرز لاعبي ليفربول في الشوط الأول كرة مقوسة رائعة على رأس الهولندي فان دايك سددها قوية للغاية ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.


وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يحتل نادي وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.

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